Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista per il film ‘I Peccatori – Sinners’, diretto da Ryan Coogler. L’attore ha interpretato i gemelli Smoke e Stack, portando a casa il riconoscimento. La vittoria si è aggiunta ai successi della serata, che ha visto premi in diverse categorie cinematografiche.

Michael B. Jordan ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attore protagonista per ‘I Peccatori – Sinners’, pellicola diretta da Ryan Coogler, in cui interpreta i gemelli Smoke e Stack. Accolto da una standing ovation al Dolby Theatre di Hollywood, l’attore ha dedicato il premio alla madre e alla sua famiglia. “È qualcosa su cui mi sono sempre concentrato, stavo cercando di fare il lavoro – ha detto -. Mio padre mi diceva sempre di non aspettarti che ti venga dato nulla. Sai, fai il lavoro, lo sai, e tutto il resto si risolverà da solo. E sai che c’è un egoismo nel capire che nel tuo mestiere, nel tuo settore, questo è l’apice. E questo è il nostro standard di settore è ciò a cui diamo valore in grande stile, quella competitività, lo vuoi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, Michael B. Jordan miglior attore: “Sogna in grande. Sii gentile”

Articoli correlati

Leggi anche: Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”, miglior attore Michael B. Jordan e miglior attrice Jessie Buckley

Leggi anche: Chi è Michael B. Jordan, Oscar come miglior attore

Contenuti utili per approfondire Oscar 2026 Michael B Jordan miglior...

Temi più discussi: Oscar 2026, Michael B. Jordan: 'Credete nelle idee originali'; Oscar 2026. Michael B. Jordan vince il miglior attore protagonista; Michael B. Jordan vince l’Oscar 2026 e il suo discorso fa commuovere tutti: Continuerò a dare il massimo; Oscar, Michael B. Jordan miglior attore: Sogna in grande. Sii gentile.

Oscar 2026, Michael B Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. Premiati anche Amy Madigan e Sean Penn (assente alla cerimonia)Consacrazioni annunciate, una sfida decisa all'ultimo e una sorpresa che sa di riscatto. La 98esima edizione degli Oscar ha premiato Jessie ... msn.com

Oscar 2026, tutti i premi: da Michael B. Jordan a KPop Demon HuntersLa 98ª edizione degli Oscar ha consacrato Paul Thomas Anderson, celebrato Michael B. Jordan e premiato il K-pop con Golden: ecco il resoconto completo dei vincitori ... notizie.it

SEAN DOVE SEI Penn vince come miglior attore non protagonista agli Oscar 2026 ma non sale sul palco - facebook.com facebook

Sei momenti notevoli della cerimonia degli Oscar x.com