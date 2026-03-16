Michael B Jordan vince l’Oscar 2026 come Miglior Attore | emozione e gratitudine nel discorso e nel backstage

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione nel film “Sinners”. Dopo aver salito sul palco, ha pronunciato un discorso di ringraziamento e si è mostrato emozionato nel backstage, ricevendo applausi e sorrisi dagli altri presenti. La vittoria ha attirato l’attenzione dei media e degli spettatori davanti alle televisioni di tutto il mondo.

La notte degli Oscar 2026 consacra definitivamente Michael B. Jordan, che conquista il premio come Miglior Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione nel film “Sinners”. Per l’attore si tratta di un riconoscimento storico nella sua carriera, arrivato dopo anni di successi e ruoli che lo hanno reso uno dei volti più importanti del cinema internazionale contemporaneo. Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, Jordan ha pronunciato un discorso intenso e personale, ringraziando innanzitutto la sua famiglia e tutte le persone che hanno creduto nel suo percorso artistico. L’attore ha voluto dedicare parte delle sue parole anche agli artisti che lo hanno preceduto e che hanno contribuito a cambiare la storia del cinema, ricordando l’importanza di chi ha aperto nuove strade e reso possibile una maggiore rappresentazione a Hollywood. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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