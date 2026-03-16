Chi è Michael B Jordan Oscar come miglior attore

Michael B. Jordan è l’attore che ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista. È noto per aver interpretato i personaggi di Smoke e Stack, i fratelli gemelli, nel film

Michael B. Jordan, interprete con il doppio ruolo dei fratelli gemelli Smoke e Stack in "Sinners-I Peccatori", ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista. Battuto l'altro grande favorito della vigilia, Timothée Chalamet per il suo "Marty Supreme". Già l'annuncio delle nomination agli Oscar 2026 aveva fatto sì che l'attenzione del pubblico si concentrasse sul film I peccatori, pellicola horror che ha collezionato il record di 16 nomination, compresa quella per il protagonista Michael B. Jordan. Sebbene il film sia fortemente derivativo dall'iconico Dal tramonto all'alba - diretto da Robert Rodriguez e scritto da Quentin Tarantino - I peccatori ha avuto il merito di riportare il cinema di genere nell'Olimpo di Hollywood e, allo stesso tempo, ha confermato il talento di Michael B. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Michael B. Jordan Should’ve Won Best Actor.

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