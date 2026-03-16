Oscar 2026 Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme in diretta

Durante gli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio ha partecipato a una gag in diretta che ha attirato l’attenzione dei presenti. La scena ha generato un nuovo meme condiviso sui social network. L’attore è apparso coinvolto in un momento di improvvisazione, che ha suscitato commenti tra il pubblico presente. La scena è stata ripresa da numerosi utenti e condivisa online.

(Adnkronos) – Una gag agli Oscar 2026 ha portato alla nascita di un nuovo meme con protagonista Leonardo DiCaprio. Dopo aver celebrato i più famosi meme dell'attore, il comico Conan O’Brien, conduttore della 98ª cerimonia degli Oscar, ha invitato DiCaprio a realizzare un meme in diretta. DiCaprio è stato inquadrato, mentre sedeva in platea al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano viraliSolitamente protagonista di vari meme virali su internet, la star ha dato il meglio di sé in termini di espressioni facciali colorite nel corso della... Nomination Oscar 2026, le candidature: da Leonardo DiCaprio a Emma StoneNella notte tra il 15 e il 16 marzo, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 98esima edizione degli Oscar, i premi più... Tutti gli aggiornamenti su Leonardo DiCaprio Temi più discussi: Leonardo DiCaprio per la prima volta con Vittoria Ceretti, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn, Jessie Buckley in stato di grazia: dentro il red carpet degli Oscar 2026; DiCaprio, Chalamet o Jordan: chi vincerà l'Oscar come Miglior Attore 2026?; Oscar 2026, la diretta della notte dei premi; Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra). Leonardo DiCaprio per la prima volta con Vittoria Ceretti, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn, Jessie Buckley in stato di grazia: dentro il red carpet degli Oscar 2026Al Dolby Theatre di Los Angeles le star più attese della stagione sfilano sul tappeto rosso. È la big night di Hollywood e, dopo una stagione dei premi molto aperta, i pronostici restano incerti fino ... vanityfair.it Tutte le coppie più attese agli Oscar 2026: da Brad Pitt e Ines de Ramon a Leonardo DiCaprio e Vittoria CerettiHollywood si prepara per la notte più scintillante dell’anno, e i fan sono curiosi di vedere quali coppie arriveranno sul red carpet. Tra nomi come Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, lo spettacolo ... alfemminile.com Leonardo DiCaprio, candidato come miglior attore per «Una battaglia dopo l'altra», sul red carpet degli Oscars, ma un premio per i suoi baffi facebook LL' Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Non Originale va a "Una battaglia dopo l’altra", scritto e diretto da Paul Thomas Anderson Il film, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Teyana Taylor, è un adattamento dal romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon e c x.com