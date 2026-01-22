Nomination Oscar 2026 le candidature | da Leonardo DiCaprio a Emma Stone

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà tra il 15 e il 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. In questa occasione saranno annunciate le candidature per i riconoscimenti più prestigiosi del cinema, con nomi come Leonardo DiCaprio ed Emma Stone tra i possibili protagonisti. Un appuntamento di grande rilievo che ogni anno mette in luce le migliori interpretazioni e produzioni dell’industria cinematografica internazionale.

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 98esima edizione degli Oscar, i premi più importanti del mondo del cinema. Quella del 2026 è un’edizione già da record, con un film che ha ottenuto il maggior numero di candidature nella storia della premiazione. Tra gli attori in lizza, ci sono alcuni dei divi più famosi di Hollywood, mentre, ahinoi, nessuna pellicola italiana è riuscita a ottenere un posto tra i candidati come miglior film internazionale. Le nomination agli Oscar 2026. Le nomination agli Oscar 2026, comunicate il 22 gennaio, anticipano la serata che, ancora una volta, sarà condotta da Conan O’Brien. 🔗 Leggi su Dilei.it

2026 Actor Awards Nominations Revealed | Chalamet, DiCaprio, Emma Stone

