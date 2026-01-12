Leonardo DiCaprio è il re dei meme | tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano virali

Leonardo DiCaprio si conferma protagonista assoluto dei meme, questa volta ai Golden Globes 2026. Le sue espressioni facciali durante la cerimonia hanno catturato l’attenzione online, diventando immediatamente virali sui social media. Con questa performance, il divo sembra aver rafforzato il suo ruolo di icona delle immagini divertenti, superando anche altri attori come Ben Affleck nel ranking delle star più memeabili del momento.

Solitamente protagonista di vari meme virali su internet, la star ha dato il meglio di sé in termini di espressioni facciali colorite nel corso della cerimonia della notte scorsa Leonardo DiCaprio potrebbe aver appena detronizzato Ben Affleck come re dei meme dopo che le sue esilaranti esibizioni ai Golden Globes 2026 sono diventate immediatamente virali sui social media. La star Premio Oscar ha partecipato all'evento insieme al cast e alla troupe del suo acclamato film Una battaglia dopo l'altra, che gli è valso una nomination come miglior attore e l'ambita vittoria come miglior film. Il rubacuori in smoking era seduto accanto a sua madre Irmelin Indenbirken, 82 anni, e al co-protagonista Sean Penn durante la cerimonia tenutasi a Beverly Hills e trasmessa in diretta dalla CBS. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

