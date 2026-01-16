Nel 2026 i jeans cedono il passo a nuove silhouette più fluide e sofisticate come suggerito da Demi Moore e Gwyneth Paltrow

Nel 2026, le tendenze moda si orientano verso silhouette più fluide e sofisticate, segnando un'evoluzione rispetto ai tradizionali jeans. Le recenti scelte di stile di celebrity come Demi Moore e Gwyneth Paltrow riflettono questa tendenza, confermando un cambiamento che punta a capi versatili e raffinati. Un passo verso un modo di vestire più elegante e contemporaneo, in linea con le esigenze di stile attuali.

Nel 2026 i jeans cedono il passo a nuove silhouette, più fluide e sofisticate, come dimostrano alcune scelte recenti di stile delle celebrity. A indicare la direzione sono Demi Moore e Gwyneth Paltrow, che, con approcci diversi ma complementari, mostrano come i pantaloni stiano diventando il fulcro di un’eleganza contemporanea, versatile e rilassata. Demi Moore ha puntato su pantaloni a gamba larga, protagonisti di un look raffinato costruito su una palette di grigi declinati in più tonalità. Il modello, fluido e sartoriale, è stato abbinato a una camicia con rouches, dettaglio romantico che ammorbidisce la struttura dell’outfit, e a un blazer coordinato che aggiunge rigore e modernità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

