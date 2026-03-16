Oscar 2026 | la storia di Valentina Merli l’unica italiana premiata

All’evento degli Oscar 2026, Valentina Merli, 53 anni, originaria di Bologna e cittadina francese, si è distinta come l’unica italiana a ricevere un premio. Merli ha ricoperto il ruolo di coproduttrice di minoranza nel film vincitore come miglior cortometraggio live action, intitolato Two People Exchanging Saliva. La sua presenza e il riconoscimento rappresentano un momento significativo per la rappresentanza italiana in questa edizione.

La 53enne bolognese, ma francese d’adozione, è coproduttrice di minoranza di Two People Exchanging Saliva, miglior corto live action. «Ancora non ci credo: è un sogno!». Esulta così Valentina Merli, l’unica italiana che è riuscita a portarsi a casa un Oscar nell’edizione 2026. La 53enne è infatti coproduttrice di minoranza di Two People Exchanging Saliva, miglior corto live action a pari merito con The singers. Nata e cresciuta a Bologna, Merli da Hollywood ha approfittato della visibilità del momento per lanciare un monito alle istituzioni nostrane: «Penso che il cinema non sia abbastanza sostenuto in Italia. Eppure, abbiamo una tradizione così solida e ammirata in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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