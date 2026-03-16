All’ Oscar 2026, Jessie Buckley ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista, diventando la prima irlandese a ricevere questa statuetta in questa categoria. La cerimonia si è svolta con grande attenzione sui premi assegnati, e la Buckley ha ricevuto il riconoscimento per la sua interpretazione in un film recente. La vittoria segna un momento storico per il cinema irlandese.

Buckley è diventata la prima irlandese a vincere nella categoria Miglior Attrice Protagonista e il suo è stato uno dei discorsi di accettazione più emozionanti della cerimonia di premiazione Jessie Buckley, protagonista del film Hamnet, ha vinto l'Oscar come migliore attrice per Hamnet durante la cerimonia degli Oscar 2026 di domenica notte, diventando la prima attrice irlandese a aggiudicarsi il premio. Si trattava della seconda nomination all'Oscar per Buckley, che in precedenza era stata candidata come migliore attrice non protagonista per The Lost Daughter. Suo uno dei discorsi di ringraziamento più commoventi della serata. Jessie Buckley ha dedicato l'Oscar a tutte le madri Il momento in cui è stato conferito questo riconoscimento è stato particolarmente significativo, dato che nel Regno Unito è la Festa della Mamma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, Jessie Buckley è la prima irlandese a vincere come miglior attrice

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