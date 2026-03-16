Jessie Buckley è l'attrice che ha ricevuto il premio Oscar come Miglior Attrice durante la cerimonia del 2026. Ha ottenuto il riconoscimento per la sua interpretazione nel film

Forse è stato il premio più scontato di questa edizione dei Premi Oscar 2026, quello che è stato consegnato a Jessie Buckley per la sua interpretazione nel film Hamnet, diretto da Chloe Zhao, dove ha recitato al fianco di Paul Mescal, tra i grandi esclusi di quest’anno. Hamnet è un film che, mentre racconta la vita di William Shakespeare e di sua moglie Agnes, affronta in realtà il tema della perdita, dell’elaborazione di un lutto indicibile e di come l’arte possa essere uno strumento per affrontare l’assenza. Sin dalle prime proiezioni stampa all’uscita di Hamnet, Jessie Buckley è apparsa già come la favorita di quest’anno a vincere la tanto agognata statuetta d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jessie Buckley, chi è l'attrice che ha vinto l'Oscar come Miglior Attrice

Articoli correlati

Jessie Buckley vince come miglior attrice agli Oscar 2026: «Dedico questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre»E così, quando sale sul palco del Dolby Theatre per ritirare l’Oscar, Jessie Buckley parla prima di tutto di maternità.

Oscar 2026, Jessie Buckley è la favorita come migliore attrice: chi è la protagonista di Hamnet che può battere Emma Stone e Jennifer LawrenceSecondo il sito di previsioni sui premi del mondo dello spettacolo Gold Derby e il comparatore di quote per scommesse Oddschecker, in quasi tutte le...

Inside Critics Choice Awards 2026: The Wins That Shocked Hollywood

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jessie Buckley

Temi più discussi: Oscar 2026, Jessie Buckley è la favorita come migliore attrice: chi è la protagonista di Hamnet che può battere Emma Stone e Jennifer Lawrence; Jessie Buckley, chi è l’attrice irlandese che conquista Hollywood; Oscar 2026: Jessie Buckley in pole position, chi vincerà tra le non protagoniste?; Oscar, l’unica certezza è Jessie Buckley.

Oscar 2026, chi è Jessie Buckley: la vita privata, la carriera e gli inizi in un talent showL’attrice irlandese Jessie Buckley torna sotto i riflettori internazionali grazie alla candidatura agli Oscar 2026 per la sua interpretazione nel film Hamnet, confermandosi come una ... ilmattino.it

Oscar 2026, Michael B. Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. Premiati anche Amy Madigan e Sean Penn (assente alla cerimonia)Consacrazioni annunciate, una sfida decisa all'ultimo e una sorpresa che sa di riscatto. La 98esima edizione degli Oscar ha premiato Jessie Buckley come miglior attrice protagonista per ... ilmessaggero.it

Corriere della Sera. . Jessie Buckley ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per 'Hamnet – Nel nome del figlio', pellicola diretta da Chloé Zhao tratta dal romanzo di Maggie O’Farrell. Sul palco del Dolby Theatre l’attrice irlandese ha dedicato il r - facebook.com facebook

Jessie Buckley è salita sul palco dell'Academy per ritirare l’Oscar® come Miglior Attrice per "Hamnet", diretto Chloé Zhao. Era visibilmente radiosa e molto emozionata La sua interpretazione intensa di Agnes, madre travolta dal dolore e dall’amore, ha toccat x.com