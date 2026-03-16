Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, è stato annunciato il film vincitore, che ha ottenuto il premio principale. Il film battuto, considerato favorito, aveva ricevuto sedici nomination e ne ha conquistate solo quattro. La serata è stata caratterizzata da alcune sorprese, con il film premiato che è riuscito a prevalere su altri titoli in gara.

Al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati consegnati i Premi Oscar 2026. La lunga serata ha riservato non poche sorprese, a partire dalla sconfitta di Sinners – I peccatori, il favorito, che delle sue sedici nomination ne ha viste fruttare solo quattro. Il miglior film è Una battaglia dopo l’altra, che ha portato a casa in tutto sei premi tra cui quello per la miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e l’inedito miglior casting. A livello internazionale, la pellicola che l’ha spuntata è stata la norvegese Sentimental Value. Ecco, categoria per categoria, tutti i vincitori degli Oscar 2026. Tutte i vincitori dei Premi Oscar 2026. Miglior film. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oscar 2026: il trionfo di ‘Una battaglia dopo l’altra’, battuto ‘Sinners’

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