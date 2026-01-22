Oscar 2026 | tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners che batte ogni record di candidature

La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore. Tra le nomination, spiccano film come

La 98° edizione degli Oscar si svolgerà il 15 Marzo al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentata da Conan O’Brien. In Italia potremo seguire la cerimonia nella notte tra il 15 e il 16 Marzo, con la diretta che inizierà intorno a mezzanotte per prolungarsi fino alle prime luci dell’alba, quando verrà annunciato il vincitore della categoria Miglior film. Quest’anno, finalmente, verranno introdotte importanti novità per adeguare i regolamenti degli Oscar all’industria cinematografica che è da sempre in continuo mutamento. La più significativa è l’introduzione della categoria Miglior Casting, un sogno tanto atteso che finalmente si sta per realizzare, che premierà il casting director. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Oscar 2026, tutte le nomination: record per "Una battaglia dopo l'altra" e "Sentimental Value"Il giorno delle nomination agli Oscar 2026 è arrivato, segnando un momento importante nel panorama cinematografico internazionale.

