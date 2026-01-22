Oscar 2026 | tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners che batte ogni record di candidature
La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore. Tra le nomination, spiccano film come
La 98° edizione degli Oscar si svolgerà il 15 Marzo al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentata da Conan O’Brien. In Italia potremo seguire la cerimonia nella notte tra il 15 e il 16 Marzo, con la diretta che inizierà intorno a mezzanotte per prolungarsi fino alle prime luci dell’alba, quando verrà annunciato il vincitore della categoria Miglior film. Quest’anno, finalmente, verranno introdotte importanti novità per adeguare i regolamenti degli Oscar all’industria cinematografica che è da sempre in continuo mutamento. La più significativa è l’introduzione della categoria Miglior Casting, un sogno tanto atteso che finalmente si sta per realizzare, che premierà il casting director. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche: Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidature
Oscar 2026, tutte le nomination: record per ?Una battaglia dopo l'altra? e ?Sentimental Value?Il giorno delle nomination agli Oscar 2026 è arrivato, segnando un momento importante nel panorama cinematografico internazionale.
Argomenti discussi: Oscar 2026 nomination: chi sono i favoriti e tutte le cose da sapere sulla 98ª edizione degli Academy Awards; Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman; EFA 2026, la lista completa dei vincitori degli Oscar europei; Oscar 2026: tutti gli attori in corsa all'ambito premio.
Tutte le nomination agli Oscar 2026, la corsa verso la 98ª edizione degli Academy Awards è ufficialmente partitaTra i favoriti di quest'anno, come da previsioni, ci sono Sinners, Una battaglia dopo l’altra, Frankenstein e Hamnet ... wired.it
Nomination Oscar 2026, tutte le candidature in direttaL'attesa sta finalmente per concludersi: è in corso lo svelamento ufficiale delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards, che potete seguire qui insieme a noi, in diretta. tg24.sky.it
Prosegue all’auditorium Oscar Niemeyer "Il Cinema a Ravello", la rassegna che ha riportato l’emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico di tutte le età, promossa dal Comune di Ravello, soste - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.