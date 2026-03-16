La cerimonia degli Oscar 2026 si è appena conclusa con la vittoria di Paul Thomas Anderson e il record di premi per il film “I Peccatori”. La 98ª edizione degli Academy Awards ha mantenuto alcune delle aspettative della vigilia, ma ha anche riservato sorprese e momenti inattesi che hanno movimentato la serata a Hollywood.

La 98ª edizione degli Academy Awards si è conclusa confermando gran parte dei trend della vigilia, ma non senza regalare quei colpi di scena che rendono la notte di Hollywood imprevedibile. La sorpresa più grande e carica di emozione agli Oscar 2026 è stata la vittoria di Michael B. Jordan come Miglior Attore. In una sfida di talento con Timothée Chalamet (Marty Supreme), Jordan ha trionfato diventando il sesto attore nero nella storia a vincere in questa categoria. Se c’è stato un grande sconfitto in questa edizione, è sicuramente Marty Supreme. Nonostante le 9 nomination e il grande favore della critica, il film dei fratelli Safdie è tornato a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oscar 2026: Il trionfo di Paul Thomas Anderson e la notte dei record per “I Peccatori”

Articoli correlati

Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson: tutti i vincitoriLa notte degli Oscar 2026 ha avuto un protagonista assoluto: Paul Thomas Anderson.

Oscar 2026, notte di gloria per Paul Thomas Anderson: “Una battaglia dopo l’altra” domina con sei statuetteHollywood ama le rivincite e ogni tanto ne regala una di quelle che fanno rumore.

Altri aggiornamenti su Paul Thomas Anderson

Temi più discussi: Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e il fantasma di Sean Penn; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e Una battaglia dopo l’altra; Oscar, il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: Paul Thomas Anderson fa incetta di premi.

Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior filmLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra ( One Battle After Another) conquista il premio più ambito, quello per miglior film, ... tg24.sky.it

Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoriaAgli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno ... corrieredellosport.it

Zendaya, Paul Thomas Anderson e Robert Pattinson agli #Oscar x.com

Quest'anno agli oscar non ci sono state vere ingiustizie tra i premi. A qualcuno piacerà più questo o più quello, per me sono stati di manica molto larga con Michael B. Jordan ma altre volte hanno fatto decisamente di peggio, Paul Thomas Anderson ha realizz - facebook.com facebook