Oscar 2026 il trionfo di Paul Thomas Anderson | tutti i vincitori

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il regista Paul Thomas Anderson ha vinto sei premi con il film Una battaglia dopo l’altra. La sua vittoria ha rappresentato il momento più evidente della serata, con il film che ha ricevuto riconoscimenti in diverse categorie. La 98esima edizione degli Academy Awards si è conclusa con questa affermazione che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

La notte degli Oscar 2026 ha avuto un protagonista assoluto: Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra ha conquistato Hollywood dominando la 98esima edizione degli Academy Awards e portando a casa alcune delle statuette più ambite della serata (ben 6). Un successo annunciato ma non per questo meno spettacolare, che ha chiuso una stagione cinematografica intensa e piena di sfide. Frankenstein di Guillermo del Toro si aggiudica i premi tecnici e Jessie Buckley porta a casa una statuetta che pesa per la sua intensa interpretazione in Hamnet. Ma gli Oscar hanno riservato anche qualche sorpresa, a partire da Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio rimasti a bocca asciutta e una sezione che fa la storia: a vincere per la m igliore fotografia è per la prima volta una donna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson: tutti i vincitori Articoli correlati Golden Globes 2026, trionfo per «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson, «Hamnet» miglior film drammatico: tutti i vincitoriNella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, si è svolta la cerimonia dell’83ª edizione dei... Leggi anche: DGA Awards 2026 | Paul Thomas Anderson trionfa e punta dritto all’Oscar OSCAR 2026 TUTTI I VINCITORI:TRIONFO PERUNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA DI PAUL THOMAS ANDERSON. Contenuti e approfondimenti su Paul Thomas Anderson Temi più discussi: Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e Una battaglia dopo l’altra; Oscar: P.T. Anderson e il trionfo anti-Trump nella notte più apolitica; Oscar, il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: Paul Thomas Anderson fa incetta di premi. Oscar 2026: trionfa Paul Thomas Anderson, Michael B Jordan miglior attoreLa notte degli Academy Awards 2026 sorprende pubblico e critica con un risultato inatteso: il regista Paul Thomas Anderson conquista l’Oscar più importante della serata, quello per il Miglior Film, ba ... msn.com Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior filmLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra ( One Battle After Another) conquista il premio più ambito, quello per miglior film, ... tg24.sky.it Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook Oscars: trionfa 'One Battle After Another' di Paul Thomas Anderson con 6 premi; 'Sinners', il film più candidato nella storia dell'Academy, si ferma a 4. Ecco cosa sapere sulla cerimonia di quest'anno. #Cinema x.com