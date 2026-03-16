Oscar 2026 il primo poster di Scary Movie 6 è una parodia di Zia Gladys dopo la vittoria di Amy Madigan

Il primo poster di Scary Movie 6 per gli Oscar 2026 mostra una parodia di Zia Gladys, personaggio interpretato da Amy Madigan dopo la vittoria. La saga, nota per ironizzare sul cinema horror, continua a portare avanti questa tradizione con immagini che richiamano elementi iconici del genere. Il poster è stato diffuso in vista della cerimonia di premiazione, attirando l’attenzione degli appassionati.

Se c'è una saga che ha costruito la propria identità prendendo in giro il cinema horror, quella è senza dubbio Scary Movie. E il sesto capitolo non sembra voler cambiare strategia: il primo teaser poster dimostra che la parodia è ancora l'arma principale. Il primo poster di Scary Movie 6 prende in giro il mondo degli horror contemporanei e persino la stagione degli Oscar. L'immagine parodia Zia Gladys di Weapons, omaggiando ironicamente la recente vittoria di Amy Madigan come miglior attrice non protagonista. Il primo poster di Scary Movie 6 prende di mira Weapons e la stagione degli Oscar Dopo anni di silenzio, la saga di Scary Movie torna a farsi sentire con un primo teaser poster che riassume perfettamente lo spirito della serie: prendere un momento iconico della cultura pop e ribaltarlo con una dose abbondante di ironia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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