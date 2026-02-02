Grammy 2026 | i look più belli sul red carpet

La serata dei Grammy 2026 si apre con un red carpet che fa parlare di sé. Le star sfoggiano look che mescolano controllo e spettacolo, nudità e dettagli curati, classico e teatrale. Tra abiti audaci e scelte di stile insolite, l’atmosfera è vibrante e piena di contrasti. Gli outfit sorprendono e attirano l’attenzione di tutti, mentre le celebrities mostrano le loro interpretazioni di moda e arte.

Il red carpet dei Grammy 2026 racconta una moda che gioca tutta sulle tensioni: controllo e spettacolo, nudità e costruzione, classicismo e gesto teatrale. Il red carpet diventa un campo di prova dove il corpo è centrale ma mai ingenuo, sempre mediato da materiali, tagli e styling che parlano di potere visivo. Da una parte c’è il ritorno dell’effetto seconda pelle, declinato in versioni iper lucide, quasi liquide, o in trasparenze calibrate che trasformano il nude in un’affermazione, non in una provocazione gratuita; all’estremo opposto, la sera si accende di drammi couture, tra piume, strascichi importanti e volumi posteriori che chiedono spazio e tempo, riportando il red carpet alla dimensione della performance, con silhouette pensate soprattutto per essere lette da dietro, come se l’ingresso contasse più della posa frontale. 🔗 Leggi su Panorama.it

