Golden Globe 2026 i look delle star sul red carpet
I Golden Globe 2026, alla loro 83ª edizione, si sono svolti al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Durante la cerimonia, l’Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori delle diverse categorie. In questa occasione, sono stati anche protagonisti i look delle star sul red carpet, che hanno attirato l’attenzione per eleganza e stile. Ecco una panoramica sui principali momenti e le scelte di moda della serata.
L’edizione n°83 dei Golden Globe 2026 ha i suoi vincitori. L’Hollywood Press Association ha assegnato i premi, nella notte italiana, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha vinto la statuetta di miglior film nella sezione musical o commedia mentre ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ ha conquistato il riconoscimento di miglior drama. Paul Thomas Anderson è stato premiato come miglior regista e Timothée Chalamet come miglior attore protagonista. Tra le serie tv successo di ‘The Pitt’ e ‘Adolescence’. A far parlare, oltre alle pellicole, sono stati anche i look degli artisti che hanno calcato e incantato il red carpet. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Golden Globe 2026: tutti i look delle star sul red carpet (e i nostri voti)
Leggi anche: Golden Globe 2026: le pagelle dei beauty look delle star
Tutti i look più spettacolari dal red carpet dei Golden Globe 2026; Golden Globe 2026: tutti i look delle star sul red carpet (e i nostri voti); Golden Globe 2026, la bellezza (naturale) del primo red carpet dell’anno; Golden Globes 2026, tutti i look sul red carpet in diretta da Los Angeles.
Golden Globe 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) - Quali sono i 10 abiti che ci hanno colpito direttamente al cuore sul tappeto rosso del prestigioso riconoscimento? vanityfair.it
Golden Globe 2026, capelli: tra le star “vince” il caschetto - E lo conferma la star 46enne Rose Byrne (premiata come Best Performance by a Female Actor in a Motion ... iodonna.it
Golden Globe 2026, beauty look: i tagli capelli memorabili da copiare subito - Il red carpet dei Golden Globe 2026 spicca per beauty look impeccabili. amica.it
Golden Globes 2026: los looks que amamos (y los que no) | Parte 1
Andarsene dai Golden Globe 2026 con un trofeo è fantastico. Arrivarci con la propria dolce metà è ancora meglio x.com
L'83esima edizione dei Golden Globes ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association. La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la secon - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.