Golden Globe 2026 | tutti i look delle star sul red carpet e i nostri voti

Il Golden Globe 2026 si è svolto a Hollywood, offrendo un'occasione per ammirare i look delle celebrità sul red carpet. Le star hanno scelto uno stile sofisticato e senza troppi eccessi, prediligendo eleganza e sobrietà. In questa gallery, analizziamo i look più rappresentativi e forniamo i nostri voti, offrendo uno sguardo equilibrato e rispettoso delle scelte di stile di questa importante manifestazione.

