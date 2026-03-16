Oscar 2026 Hollywood sceglie la cautela mentre il mondo brucia

Gli Oscar 2026 si sono conclusi con un atteggiamento di prudenza da parte di Hollywood, mentre nel mondo ci sono crisi e tensioni evidenti. La cerimonia si è svolta senza grandi scossoni, mantenendo un approccio riservato e concentrato sulla tradizione. La scelta di evitare provocazioni o discorsi politici forti ha caratterizzato l’evento, che si è svolto in un clima di apparente stabilità.

Gli Oscar 2026 si chiudono nel segno della cautela. Il mondo è in fiamme, ed è meglio tenersi stretto ciò che si conosce meglio, ossia l’autore della vecchia New Hollywood, ossia Paul Thomas Anderson, peraltro in debito finora di statuette, e anche il cinema di genere, l’horror nello specifico, che tiene pur sempre desta la baracca. Il cast di Una battaglia dopo l’altra (Ansa). Ha trionfato la summa del cinema americano. Una battaglia dopo l’altra, vero trionfatore dell’edizione, sei statuette su 13 candidature, è una summa del cinema americano che guarda al film d’autore europeo, come si faceva già negli Anni 70, all’epoca delle prime prove di Lucas, Coppola, Rafelson e Penn. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Oscar 2026, Hollywood sceglie la cautela mentre il mondo brucia Articoli correlati Gli Oscar 2026 senza il red carpet? “A Hollywood stanno pensando di rottamare il tappeto rosso per non sembrare frivoli mentre c’è la guerra”L'Academy valuta di eliminare il tappeto rosso per non apparire frivola durante il conflitto in Medio Oriente: lo rivela PageSix Rottamare il red... Supergirl: Milly Alcock salva baby Krypto mentre il suo mondo brucia nello spot del Super BowlL'adozione di Krypto e la distruzione di Krypton sono al centro del nuovo spettacolare spot del cinecomic con Milly Alcock, in arrivo nei cinema... Oscar 2026 Adaylar Açkland: Kim Önde Contenuti e approfondimenti su Oscar 2026 Hollywood sceglie la cautela... Temi più discussi: Miglior film agli Oscar, come si sceglie (e cosa c’entra Marine Le Pen); Oscar 2026, Conan O’Brien apre con ironia: battute su AI, Epstein e Hollywood; Conto alla rovescia per gli Oscar 2026: Hollywood accende i riflettori; (Senza) re per una notte. Gli Oscar 2026 senza un dominatore, ma con molte idee diverse di cinema. Mia Goth agli Oscar 2026: il bridal look dal tocco bohémien con l'abito di multi-strati di pizzo floreale firmato DiorProtagonista femminile nel Frankenstein di Guillermo del Toro, sul red carpet Mia Goth agli Oscar 2026 ha indossato un abito firmato da Christian Dior ... vogue.it Oscar 2026: i look più belli sul red carpet, tra piume e haute coutureNonostante il clima politico, siamo tornati ai grandi sfarzi: un tripudio di strascichi, piume e grandi abiti sul red carpet degli Oscar 2026. Ecco i look che si sono fatti notare. movieplayer.it #SeanPenn diserta gli #Oscar e va a #Kiev. #Zelensky: grazie a te sappiamo cosa significa essere un vero amico - #Ucraina - facebook.com facebook Sean Penn diserta la notte degli Oscar 2026, a Kiev da Zelensky #oscar2026 x.com