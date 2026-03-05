Gli Oscar 2026 senza il red carpet? A Hollywood stanno pensando di rottamare il tappeto rosso per non sembrare frivoli mentre c’è la guerra

A Hollywood si valuta l’ipotesi di eliminare il tradizionale tappeto rosso dalla cerimonia degli Oscar 2026. La decisione potrebbe essere presa per evitare l’immagine di frivolezza mentre nel mondo è in corso una guerra. Secondo fonti di PageSix, questa possibilità è stata discussa come un modo per rispettare il momento di crisi globale. La proposta sembra ancora in fase di valutazione e non è stata ufficializzata.

L'Academy valuta di eliminare il tappeto rosso per non apparire frivola durante il conflitto in Medio Oriente: lo rivela PageSix Rottamare il red carpet? È un’eventualità. Secondo PageSix la Notte degli Oscar 2026 rischia di non avere il suo storico e iconico tappeto rosso. Infatti i produttori stanno valutando la possibilità “di rottamare il tappeto rosso”, in modo da non essere visti come “frivolamente celebrativi” in mezzo al l’operazione di guerra “Operation Epic Fury” in Medio Oriente. Sempre secondo PageSix diversi addetti ai lavori riferiscono che finora a Hollywood non ci sono stati cambiamenti nei piani della cerimonia di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

