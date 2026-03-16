Oscar 2026 gli esclusi da ‘In Memoriam’ | da Brigitte Bardot a James Van Der Beek La delusione dei fan

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il segmento In Memoriam ha omaggiato diverse figure del mondo dello spettacolo, ma ha escluso alcune personalità note come Brigitte Bardot, James Van Der Beek e Eric Dane. La scelta ha suscitato delusione tra i fan e ha alimentato discussioni sui criteri di selezione degli artisti ricordati. La cerimonia si è svolta a Hollywood, con molte reazioni sui social e tra gli appassionati.

Roma, 16 marzo 2026 - Il segmento In Memoriam degli Oscar - il tradizionale video?omaggio agli artisti scomparsi nell'ultimo anno - ha lasciato fuori Brigitte Bardot, James Van Der Beek di 'Dawson's Creek' ed Eric Dane, il dottor Sloane di 'Grey's Anatomy'. Eppure l'Academy, quest'anno, ha ampliato lo spazio dedicando momenti ad hoc a Rob Reiner, Robert Redford e Diane Keaton. Evidentemente, però, il tempo non è comunque bastato suscitando la delusione di molti fan sui social. Un'esclusione che segue quella, molto discussa, di Alain Delon lo scorso anno. This year's Oscar "In Memoriam" tribute video didn't include Brigitte Bardot. Last year they didn't mention Alain Delon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oscar 2026, gli esclusi da ‘In Memoriam’: da Brigitte Bardot a James Van Der Beek. La delusione dei fan Articoli correlati Com’è morto James Van der Beek, gli ultimi giorni e le cure sospese. L’incubo sul futuro dei 6 figli: la reazione dei fan alla colletta per bollette e scuolaDa alcuni giorni James Van Der Beek era ricoverato in un hospice, dove è morto l’11 febbraio a 48 anni dopo una lunga malattia. In Memoriam, il momento più emozionante degli Oscar 2026 scatena la delusione dei fan: ecco chi mancaTra i momenti più intensi della cerimonia degli Academy Awards c’è sempre il segmento “In Memoriam”, dedicato alle personalità del cinema scomparse... Tutto quello che riguarda Brigitte Bardot Temi più discussi: Mi manca più che mai, l'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford agli Oscar sulle note di The Way We Were; Oscar 2026, tutti i vincitori: Una battaglia dopo l'altra batte Sinners!; James Van Der Beek, Eric Dane e altri saltano gli Oscar 2026 In Memoriam. Oscar 2026, gli esclusi da ‘In Memoriam’: da Brigitte Bardot a James Van Der Beek. La delusione dei fanI celebri attori non sono apparsi nel tradizionale video-omaggio agli artisti scomparsi nell’ultimo anno. Barbra Streisand ricorda Robert Redford e canta ‘The way we were’ ... quotidiano.net Oscar 2026, la notte dei grandi esclusi: Timothée Chalamet resta a mani vuote e scoppia il caso dei film snobbatiDai film dati per vincitori agli attori favoritissimi: la notte degli Oscar 2026 lascia fuori nomi pesanti e scatena polemiche che nessuno si aspettava. libero.it Brigitte Bardot - facebook.com facebook