Gli Oscar e la memoria corta | dimenticati Brigitte Bardot James Van Der Beek ed Eric Dane

Gli Oscar hanno dedicato un breve momento a ricordare alcuni attori scomparsi, tra cui Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric Dane. Durante la cerimonia, sono stati mostrati i loro nomi e alcune immagini, senza approfondimenti o ricordi particolari. La scelta di quali figure inserire nel tributo e come è risultata molto discrezionale, lasciando molte assenze evidenti.

C’è qualcosa di profondamente stonato nel modo in cui gli Oscar ricordano i morti. Il segmento In Memoriam, nato per rendere omaggio agli artisti scomparsi, è diventato negli anni una sorta di classifica implicita: chi merita il ricordo globale e chi invece scivola fuori campo, inghiottito da una memoria selettiva che spesso sembra seguire più la logica dello spettacolo che quella della storia del cinema. La polemica di quest’anno lo dimostra ancora una volta. Nel video tributo della cerimonia sono rimasti fuori nomi che, nel bene o nel male, fanno parte dell’immaginario collettivo: Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema europeo; James Van Der Beek, volto simbolo di una generazione televisiva grazie alla serie Dawson’s Creek; ed Eric Dane, il celebre dottor Sloan della serie Grey’s Anatomy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Oscar e la memoria corta: dimenticati Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric Dane Articoli correlati Oscar 2026, gli esclusi da ‘In Memoriam’: da Brigitte Bardot a James Van Der Beek. La delusione dei fanRoma, 16 marzo 2026 - Il segmento In Memoriam degli Oscar - il tradizionale video?omaggio agli artisti scomparsi nell'ultimo anno - ha lasciato fuori... Eric Dane come James Van Der Beek, aperta una raccolta fondi per sostenere le figlieLa recente scomparsa di Eric Dane, l’indimenticabile interprete del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e di Cal Jacobs in Euphoria, ha scosso... Una raccolta di contenuti su Gli Oscar Temi più discussi: Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Oscar 2026, dalla diretta al red carpet: orari, ospiti e curiosità della cerimonia; Oscar 2026, dove vedere la cerimonia in diretta dall'Italia: orario, tv e streaming della notte delle statuette; Aspettando gli Oscar, il punto sui principali titoli in gara. ecco chi può vincere gli Oscar negli Usa in guerraSarà Una battaglia dopo l’altra o Sinners? Al via la cerimonia dal Dolby Theater condotta dal comico Conan O'Brien ... repubblica.it Dove vedere gli Oscar 2026 in tv e streaming. Gli orari della diretta in chiaroEcco tutto ciò che c’è da sapere per seguire la premiazione più importante del cinema dall’Italia. Come da tradizione, riflettori sul Dolby Theatre di Los Angeles ... quotidiano.net Gli Oscar del silenzio: la guerra è il convitato di pietra x.com “Una battaglia dopo l’altra” chiude la notte degli Oscar con 6 statuette, fra cui miglior film e miglior regia a PT Anderson. E meno male! Temevo il golpe “Sinner” che non c’è stato. E nessuno si è fatto male… . Per PTA arrivano anche gli Oscar per il migliore att - facebook.com facebook