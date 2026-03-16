Oscar 2026 chi sono i vincitori

Da movieplayer.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, sono stati annunciati i vincitori nelle diverse categorie. Il premio per il miglior film è andato a

Scopriamo tutti i vincitori della lunga notte degli Oscar 2026 che si è conclusa con la conquista del premio per il miglior film per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Il testa a testa agli Oscar 2026 tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori si è concluso con una vittoria (di misura) del film di Paul Thomas Anderson, che ha condotto una stagione trionfale portandosi a casa sei statuetta tra cui i riconoscimenti principali come miglior film e miglior regia. Quattro le statuette andate a I peccatori, che hanno concretizzato un record assoluto di nomination per il film diretto da Ryan Coogler e interpretato dalla star Michael B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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