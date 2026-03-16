Durante la cerimonia degli Oscar 2026 sono stati annunciati i vincitori, con il film

La cerimonia fa sempre la storia, e quella di quest’anno non fa eccezione: l’epico film di vampiri di Ryan Coogler, I peccatori, ha raggiunto un nuovo record di candidature, ottenendone 16 nelle 24 categorie dell’Academy. I precedenti detentori del record (Eva contro Eva, Titanic e La La Land) avevano ottenuto 14 nomination ciascuno nei rispettivi anni. Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra I peccatori e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che con 13 nomination è il secondo film più candidato dell’anno. Il dramma famigliare norvegese di Joachim Trier, Sentimental Value, e il film sul ping pong ambientato negli anni ’50 di Josh Safdie, Marty Supreme, hanno ottenuto nove nomination ciascuno, posizionandosi a pari merito al terzo posto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026 in diretta: i vincitori

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