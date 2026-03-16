Oscar 2026 chi vincerà? Da Jessie Buckley a Timothée Chalamet tutti gli attori e i film candidati

Ai prossimi Oscar del 2026, sono stati annunciati i candidati nelle varie categorie. Tra gli attori in gara ci sono Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Renate Reinsve, oltre a registi come Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler. La competizione si svolge tra i nomi più noti del cinema internazionale per i premi assegnati durante la cerimonia.

Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio. Ma anche Jessie Buckley, Renate Reinsve, Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler. Mai come quest'anno la corsa agli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Oscar 2026, chi vincerà? Da Jessie Buckley a Timothée Chalamet, tutti gli attori (e i film) candidatiTimothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio. Ma anche Jessie Buckley, Renate Reinsve, Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler. msn.com

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