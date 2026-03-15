Road to Oscar 2026 | le nostre prediction per miglior regia e miglior film

Questa notte si svolge la cerimonia degli Oscar 2026, alla loro novantottesima edizione. Sono attesi premi nelle categorie di miglior regia e miglior film, con i nomi dei candidati già annunciati. La serata si tiene in un noto teatro di Los Angeles, dove si riuniscono attori, registi e produttori provenienti da tutto il mondo. La consegna dei premi rappresenta un momento di grande attenzione nel settore cinematografico internazionale.

Siamo arrivati alla fine. Finalmente questa notte si terranno i tanto attesi Oscar 2026, arrivati alla loro novantottesima edizione. Nel corso delle ultime quattro settimane abbiamo analizzato, ogni domenica, alcune delle categorie più importanti della notte dei premi. Siamo partiti dalle nomination tecniche, passando per animazione, film internazionale e i premi attoriali per arrivare alle due categorie più importanti e più contese. Sono state settimane di cambiamenti, di nuove categorie, polemiche e dichiarazioni fuorviate e letali. Perché si sa, gli Oscar sono prima di tutto premi politici. Quest’anno a dominare nelle nomination è stato Sinners (I peccatori), il film horror con più nomination della storia nonché con più nomination in generale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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