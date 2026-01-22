Timothée Chalamet si distingue nella storia degli Oscar, diventando il più giovane attore a ricevere tre nomination come miglior attore a soli 30 anni. La sua carriera, caratterizzata da scelte artistiche raffinate e interpretazioni intense, continua a raccogliere riconoscimenti e consensi a livello internazionale. Questo traguardo sottolinea il suo talento e la sua crescita nel panorama cinematografico contemporaneo.

Timothée Chalamet scrive la storia degli Oscar con Marty Supreme. A 30 anni è il più giovane attore ad aver ottenuto tre nomination come Miglior attore. L’ultima arriva proprio per il film di Josh Safdie, ispirato alla vera storia della leggenda del ping-pong Marty Reisman. Le sue precedenti candidature risalgono a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino nel 2017 – che lo rese il terzo candidato più giovane di sempre nella categoria, a 22 anni – e a A Complete Unknown del 2024, in cui dà voce e corpo a un giovane Bob Dylan. Il giovane divo di Hollywood ha già ottenuto un Critics Choice e un Golden Globe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Timothée Chalamet scrive la storia degli Oscar, a 30 anni è il più giovane ad aver ottenuto tre nomination come miglior attore

Golden Globes 2026: trionfa la serie "Adolescence" e Timothée Chalamet miglior attore. Tutti i vincitoriNella notte tra l’11 e il 12 gennaio si è svolta l’83esima edizione dei Golden Globes, riconoscimento importante nel panorama cinematografico e televisivo.

Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitoriDurante la cerimonia degli Golden Globes 2026, tenutasi tra il 11 e il 12 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, è stato annunciato il vincitore come miglior attore, con Timothée Chalamet che ha superato colleghi come Leonardo DiCaprio e George Clooney.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono praticamente sposati; Marty Supreme è uno dei film migliori dell'anno, c'è Timothée Chalamet che gioca a ping pong ma il punto non è davvero quello; Audace, sfuggente, rubacuori: Timothée Chalamet è l'immagine perfetta della sua generazione; Marty Supreme supera i 100 milioni di dollari al botteghino globale e scrive un nuovo capitolo per A24.

Marty Supreme: Timothée Chalamet è un campione di ping-pong in una storia vera che punta agli OscarSe uno pensa al ping-pong vengono in mente l’estate, gli amici, le partite per divertirsi. Al cinema c’è una scena in Forrest Gump dove Tom Hanks impara a giocare e inaugura l’era della diplomazia fra ... deejay.it

Timothée Chalamet gioca a ping pong in Marty Supreme: la scenaNel nero illuminato solo dalla racchetta rossa, Marty (Timothée Chalamet) gioca per la prima volta a ping pong. Da Marty Supreme. style.corriere.it

È giunto il momento di SOGNARE IN GRANDE. MARTY SUPREME di Josh Safdie con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion e Tyler Okonma, è AL CINEMA. Scopri le sale e acquista il tuo biglietto iwonderpictures.it/martysupreme #MartyS - facebook.com facebook