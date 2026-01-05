In occasione dell’85° compleanno di Hayao Miyazaki, questa sera alle 21, sarà trasmesso il film premiato con l’Oscar nel 2024 come miglior film d’animazione. La pellicola narra la storia di un ragazzo di 12 anni che affronta la perdita della madre e si imbatte in un uccello parlante, offrendo uno sguardo delicato e coinvolgente sul tema della crescita e del lutto.

I n occasione dell’ 85° compleanno del leggendario regista di animazione Hayao Miyazaki, stasera alle 21.30 Rai 3 trasmette Il ragazzo e l’airone, ultimo capolavoro del maestro giapponese. Premiato con l’Oscar nel 2023, il film racconta l’amicizia fra un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre e un airone cenerino che gli fa scoprire un mondo fantastico e nascosto. Il trailer del doc “Hayao Miyazaki e l’airone”, sulla nascita del capolavoro del regista giapponese X Leggi anche › Bye bye pensione: Hayao Miyazaki ha un nuovo film di animazione in uscita Il ragazzo e l’airone: il film di Hayao Miyazaki stasera 5 gennaio in tv su Rai 3, la trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vincitore del premio Oscar nel 2024 come Miglior film d'animazione, racconta la storia di un 12enne alla prese con la perdita della madre e con un uccello parlante

