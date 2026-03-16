Valentina Merli, italiana, ha vinto all’Oscar 2026 come co-produttrice del corto ‘Two People Exchanging Saliva’. La pellicola si è aggiudicata il premio come miglior corto live action alla 98esima edizione, condividendolo con ‘The Singers’. Era l’unica rappresentante italiana in gara e ha portato a casa la statuetta nella categoria.

Era l’unica italiana in lizza alla 98esima edizione degli Oscar e ha portato a casa la statuetta come co-produttrice per ‘Two People Exchanging Saliva’, vincitore nella categoria ‘Miglior corto live action’, ex aequo The Singers’. 52 anni bolognese, Valentina Merli, dopo la laurea in giurisprudenza, ha cominciato a lavorare nel cinema a Roma, per poi trasferirsi in Francia, dove vive tuttora e dove ha fondato a Parigi, insieme a Violeta Kreimer, la casa di produzione Misia Films. E’ stata nominata nuova direttrice del Locarno Film Festival. La pellicola vincitrice dell’Oscar racconta un mondo in cui baciarsi è proibito, un atto per cui è possibile anche essere condannati a morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, all’italiana Valentina Merli la statuetta per il miglior corto live action

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