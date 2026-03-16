Durante la settimana dal 16 al 22 marzo 2026, l’oroscopo per i dodici segni zodiacali prende in considerazione le previsioni dei Tarocchi. Gli Arcani Maggiori sono disposti in modo da rappresentare un cerchio intorno all’Equinozio, segnando un momento di transizione e di cambiamenti simbolici. I segni si trovano a interpretare le energie di questa configurazione archetipica.

Il cielo non è mai muto, parla per archetipi. Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026, gli Arcani Maggiori si dispongono a corona attorno all’ Equinozio per celebrare il rito della Rinascita. È il momento in cui la terra si risveglia dal sonno bianco e il Destino smette di essere una subita fatalità per diventare una volontà consapevole. Thalys interroga le carte per offrirti una bussola di simboli: un percorso fatto di luce, ombre trasmutate e verità che sbocciano nel silenzio del cuore. A cura di Thalys Aggiornato il 16 marzo 2026 In breve: Focus della settimana: Allineamento cosmico, potatura delle abitudini logore e fioritura dell'intento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Tarocchi della Settimana 16-22 Marzo 2026: Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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