Per la settimana dal 16 al 22 marzo 2026, gli Arcani dei Tarocchi si muovono in concomitanza con l’Equinozio di Primavera, portando con sé un messaggio di rinascita. Le previsioni interessano i dodici segni zodiacali, tra cui Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, offrendo indicazioni sui simboli e le energie in gioco.

Non sono solo stelle, sono simboli. Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026 gli Arcani si muovono accanto all’ Equinozio di Primavera per illuminare una parola antica e necessaria: Rinascita. Questo è il tempo in cui l’inverno interiore chiede di essere lasciato andare, e il Destino smette di apparire come un enigma per mostrarsi come una scelta quotidiana. Ogni segno riceve un Arcano Maggiore come bussola simbolica per attraversare il passaggio, ritrovare forza, ordine e verità. A cura di Thalys Aggiornato il 14 marzo 2026 In breve: Focus della settimana: Equinozio, rinascita personale, taglio del superfluo e nuovo slancio interiore. Giorni Top: giovedì 19 marzo, venerdì 20 marzo, domenica 22 marzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Tarocchi della Prossima Settimana 16-22 Marzo 2026: Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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