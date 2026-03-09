Oroscopo Tarocchi della settimana 9-15 marzo 2026 | Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2026, i Tarocchi indicano un periodo di maggiore chiarezza e consapevolezza interiore per i dodici segni zodiacali. Durante questa settimana, si evidenziano momenti di riflessione e piccoli passaggi che potrebbero influenzare il percorso futuro. Le carte suggeriscono un orientamento verso la verità e la lucida comprensione di sé.

La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 si apre sotto un segno simbolico molto preciso: i Tarocchi parlano di lucidità, verità interiori e piccoli passaggi di consapevolezza capaci di cambiare il ritmo dei prossimi mesi. Non è una fase di eventi rumorosi o di svolte teatrali, ma di rivelazioni silenziose: quelle intuizioni improvvise che, quasi senza clamore, mostrano dove stiamo davvero andando e cosa non possiamo più ignorare. Alcuni segni sentiranno il bisogno di rallentare e osservare con più attenzione le dinamiche intorno a loro, come se il tempo chiedesse una pausa prima della prossima mossa. Altri, invece, percepiranno un impulso chiaro ad agire e prendere finalmente una decisione rimandata da troppo tempo.