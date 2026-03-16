Oroscopo della settimana | Cancro nuovi progetti iniziano a prendere forma Vergine le relazioni diventano centrali Capricorno | ci saranno incontri importanti

Questa settimana, il cielo mostra alcuni cambiamenti significativi per diversi segni zodiacali. Il Sole si trova negli ultimi gradi dei Pesci, mentre il 19 marzo si verifica la Luna Nuova nello stesso segno. Sono previste nuove occasioni per chi sta pianificando progetti, rafforzare le relazioni e organizzare incontri importanti. È un momento di passaggio tra situazioni concluse e nuove opportunità.

Il cielo della settimana segna un passaggio importante tra chiusura e nuovo inizio. Il Sole percorre gli ultimi gradi dei Pesci e il 19 marzo si forma la Luna Nuova nello stesso segno, una lunazione che invita ad ascoltare intuizioni profonde e a seminare nuove intenzioni. Il 20 marzo il Sole entra in Ariete, inaugurando un nuovo ciclo astrologico più dinamico e orientato all’azione. Nello stesso giorno Mercurio in Pesci torna diretto, riportando maggiore chiarezza nei pensieri e nelle comunicazioni. Nel frattempo la Luna attraversa diversi segni, dall’Acquario al Toro, accompagnando il passaggio da energie più mentali a vibrazioni più concrete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Cancro, nuovi progetti iniziano a prendere forma. Vergine, le relazioni diventano centrali. Capricorno: ci saranno incontri importanti” Articoli correlati Leggi anche: Oroscopo lunedì 29 dicembre 2025: Leone impaziente, Capricorno in forma, Acquario risolve un problema. Cancro? Coltiva di più le relazioni Oroscopo, le previsioni segno per segno: “Vergine, è il momento di sistemare le questioni lavorative in sospeso. Cancro: le relazioni diventano un banco di prova”Gennaio inizia con un ritmo lento ma deciso, che invita alla consapevolezza, alla scelta ponderata, alla costruzione di basi solide. OROSCOPO DELLA SETTIMANA 09-15/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali) Una raccolta di contenuti su Oroscopo della Temi più discussi: Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 marzo segno per segno; L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo: Ariete e Toro al top; Oroscopo della settimana, previsioni segno per segno dal 16 al 22 marzo 2026; Oroscopo della settimana: previsioni segno Cancro. Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana: Gemelli e Cancro brillano, Sagittario instancabileQuali saranno i segni più fortunati della settimana? Leggi la classifica di Virgilio Oroscopo e scopri se il tuo segno sarà baciato dalla sorte! virgilio.it Oroscopo Cancro di oggi 16 marzoConsulta l'oroscopo Cancro a cura di Paolo Fox di oggi, 16 marzo: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it