Oroscopo le previsioni segno per segno | Vergine è il momento di sistemare le questioni lavorative in sospeso Cancro | le relazioni diventano un banco di prova
L’oroscopo di gennaio offre spunti di riflessione sulle questioni personali e professionali, con previsioni dettagliate per ogni segno. La fase invita a un approccio attento e ponderato, favorendo decisioni consapevoli e una crescita equilibrata. È un periodo per mettere ordine, rafforzare le relazioni e prepararsi a un nuovo ciclo con maggiore chiarezza e stabilità.
Gennaio inizia con un ritmo lento ma deciso, che invita alla consapevolezza, alla scelta ponderata, alla costruzione di basi solide. La prima parte del mese è attivata dall’energia del Capricorno e dalla Luna Nuova del 18 gennaio, che apre un nuovo ciclo concreto e realistico. D al 20, il Sole passa in Acquario, si guarda verso il futuro: idee, relazioni e progetti iniziano a prendere una direzione più libera e innovativa. Con Giove e Urano retrogradi per tutto il mese, la crescita passa attraverso una revisione emotiva e dei valori di sicurezza. Il 26 gennaio, l’ingresso di Nettuno in Ariete segna l’avvio di una fase più dinamica, in cui i sogni chiedono di essere tradotti in azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
