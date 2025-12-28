L' oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025. La Luna e Urano sono in Toro. Sole Marte e Venere sono in Capricorno. Mercurio è in Sagittario. Saturno e Nettuno restano in Pesci,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo lunedì 29 dicembre 2025: Leone impaziente, Capricorno in forma, Acquario risolve un problema. Cancro? Coltiva di più le relazioni

Leggi anche: Oroscopo Affinità e Relazioni della settimana 1-7 dicembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco le previsioni di Asterion Kalós

Leggi anche: Oroscopo Affinità e Relazioni della prossima settimana 1-7 dicembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco le previsioni di Asterion Kalós

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 | amore lavoro e fortuna segno per segno; Paolo Fox oroscopo di oggi lunedì 22 dicembre | le previsioni segno per segno; Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche di lunedì 22 dicembre 2025.

Oroscopo lunedì 29 dicembre 2025: Leone impaziente, Capricorno in forma, Acquario risolve un problema. Cancro? Coltiva di più le relazioni - Saturno e Nettuno restano in Pesci, Plutone è in Acquario. leggo.it