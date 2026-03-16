Nel 2026, il passaggio all’ora legale avverrà tra il 28 e il 29 marzo, quando le lancette andranno spostate un’ora avanti durante la notte. Questa modifica comporta un’ora in meno di sonno per chi si trova in questa zona, con la variazione che si ripeterà ogni anno in questa stessa finestra temporale.

Il cambio dell’ora legale nel 2026 è previsto nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. In quella notte le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti, con la conseguenza di dormire un’ora in meno. Questo spostamento, pur essendo ormai una consuetudine annuale, continua a rappresentare per molti un momento di disagio, soprattutto per quanto riguarda il sonno e il ritmo biologico. Le giornate, però, risulteranno più lunghe, offrendo più luce naturale nelle ore pomeridiane e serali, un effetto che tradizionalmente viene apprezzato dai cittadini durante la primavera e l’estate. Uno degli argomenti principali a favore dell’ora legale riguarda il risparmio energetico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ora legale 2026, si cambia di nuovo: lancette avanti o indietro? La data

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