Ora legale marzo 2026 quando torna e come spostare le lancette

A marzo 2026, l'ora legale tornerà in vigore e le lancette si sposteranno di un'ora avanti. La modifica avverrà nella notte tra il sabato e la domenica, come di consueto, e coinvolgerà tutte le regioni. Le persone dovranno spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti per adeguarsi al cambio di orario.

(Adnkronos) – È quasi tempo di primavera e insieme alle giornate più calde tornerà anche l'ora legale. Ecco quando arriva e come andranno spostate le lancette degli orologi. L'ora legale tornerà la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025. Un trend che continuerà in futuro: nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029, l'ora legale, che viene introdotta l'ultimo fine settimana di marzo, continuerà ad anticiparsi. Dal 2030, invece, il ciclo sarà 'resettato' e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo. Le lancette degli orologi verranno spostate un'ora avanti: le 2 di notte diventeranno le 3. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

