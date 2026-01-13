Federico II a Napoli via al primo Quantum Internet Testbed italiano | laboratorio aperto per ricerca e industria

L’Università Federico II di Napoli ha avviato il primo Quantum Internet Testbed italiano, chiamato Napoli@FedericoII. Questo laboratorio aperto mira a favorire la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie quantistiche, offrendo un ambiente di sperimentazione accessibile a istituzioni e aziende. L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 gennaio alle 9:00, segnando un passo importante per l’innovazione nel settore delle reti quantistiche in Italia.

La Federico II inaugura il primo Quantum Internet Testbed – Napoli@FedericoII. Venerdì 16 gennaio alle 9.30 a Monte Sant'Angelo in occasione del workshop "Towards a National Quantum Internet Infrastructure". È un appuntamento di rilievo nazionale che segna la fine di una lunga fase di progettazione e la presentazione del Quantum Internet Testbed, infrastruttura di ricerca avanzata, concepita come un open lab, che rappresenta un elemento di assoluta novità nel panorama italiano ed europeo. A guidare la nuova infrastruttura sono i Professori Angela Sara Cacciapuoti e Marcello Caleffi, direttori del Quantum Internet research group.

