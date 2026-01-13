Al via il bando Aqua Film Festival 2026 – XI edizione dal 4 al 7 giugno

Sono aperte le iscrizioni gratuite per l’Aqua Film Festival 2026, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno su MyMovies e in presenza alla Casa del Cinema di Roma il 6 giugno. La XI edizione del festival, dedicata al tema dell’acqua, include concorsi per cortometraggi e cortini, oltre a una sezione dedicata alle scuole superiori e università. La scadenza per partecipare è il 24 aprile 2026.

AQUA FILM FESTIVAL 2026 XI edizione Dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la premiazione, il 6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di Roma Aperte le iscrizioni gratuite per l’edizione 2026 per corti e cortini con tema Acqua e il concorso Aqua&Students dedicato alle scuole superiori e università per l’undicesima edizione del festival fondato e diretto da Eleonora Vallone Scadenza: 24 aprile 2026 Sono aperte – con scadenza al 24 aprile 2026 – le i scrizioni gratuite per partecipare all’undicesima edizione dell’ Aqua Film Festival, evento cinematografico internazionale, ideato e diretto da Eleonora Vallone che si terrà in streaming dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione, il 6 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

