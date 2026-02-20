Gatti lascia la Juve ma niente Milan | la destinazione spiazza tutti

Federico Gatti lascia la Juventus, ma non si trasferirà al Milan. La sua partenza si concretizza dopo che il difensore ha deciso di cercare una nuova squadra, sorprendendo i tifosi juventini. La sua scelta nasce da un’offerta di una società straniera, più allettante rispetto alle alternative italiane. Gatti si prepara a trasferirsi in una lega diversa, dove potrà avere più spazio e responsabilità. La trattativa si sta definendo in queste ore, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il suo prossimo passo.

Cambia nuovamente il futuro di Federico Gatti: ormai appare scontata una sua cessione al termine di questa stagione. Martedì sera, nella sfida contro il Galatasaray, è entrato al minuto 34 al posto dell’infortunato Bremer e alla fine anche Federico Gatti è crollato sotto i colpi di Osimhen e compagni. Il centrale di Rivoli classe ’98 è apparso per l’ennesima volta vulnerabile: sempre in ritardo nelle chiusure e da rivedere anche nel gioco aereo. La Juve, in virtù di questo, ha ormai deciso di cederlo al termine di questa stagione e attende una proposta importante. Gatti (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Gatti lascia la Juve a gennaio? Sky: Allegri lo ha chiesto al Milan, c’è feeling. La posizione dei bianconeriSecondo quanto riportato da Sky, si parla della possibile cessione di Gatti dalla Juventus a gennaio.

Juve in vendita? Elkann riceve una grande offerta, ma…ecco la risposta che spiazza tutti!Recentemente, si è diffusa la voce di una possibile vendita della Juventus, con una proposta miliardaria di Tether per acquisire la maggioranza del club.

