Black mafia sequestrano connazionale nell’agro aversano | Vogliamo 1500 euro per liberarlo

Un uomo di origini italiane è stato sequestrato nell’agro aversano. Secondo le prime ricostruzioni, i rapitori chiedono 1500 euro ai familiari per liberarlo. La polizia sta indagando sulla vicenda, che desta preoccupazione nella zona.

Avrebbero sequestrato un connazionale con l'obiettivo di estorcere 1500 euro ai familiari a titolo di riscatto. Nella mattinata odierna, in provincia di Caserta, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Casal di Principe hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali, rapina e violenza privata, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, in quanto i due indagati sarebbero appartenenti alla nota organizzazione mafiosa di origine nigeriana denominata “Eiye”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

