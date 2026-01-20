Scuole chiuse anche ad Aversa e nell' agro aversano

A causa del vento forte previsto per domani, 21 gennaio, le scuole sono state chiuse anche ad Aversa e nell'agro aversano. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, in conformità alle previsioni meteorologiche. La situazione sarà monitorata e si procederà con aggiornamenti in caso di eventuali cambiamenti.

Il forte vento previsto per la giornata di domani (21 gennaio) ha portato alla chiusura delle scuole in varie zone del casertano. Non ne è esclusa l'area dell'agro aversano. Ad Aversa il sindaco Francesco Matacena ha comunicato “che, a causa delle fitte raffiche di vento previste sul territorio comunale, si sta per disporre, in via precauzionale, la chiusura dei parchi comunali, del cimitero e di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è finalizzato a garantire la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza”. Ordinanza simile è stata emessa anche a Casal di Principe da parte del sindaco Ottavio Corvino: “In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, per mercoledì 21 gennaio 2026 sono state adottate le seguenti misure precauzionali: sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado; chiusura di parchi e giardini pubblici; chiusura del cimitero comunale.🔗 Leggi su Casertanews.it

