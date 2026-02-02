La mantide di Parabiago a processo per l' omicidio di Fabio Ravasio cambia avvocato e strategia in vista della sentenza

La mantide di Parabiago, accusata dell’omicidio di Fabio Ravasio, ha cambiato avvocato e ha modificato la strategia difensiva in vista della sentenza. Il processo, che si sta svolgendo a Busto Arsizio, entra nel vivo e la difesa punta a cambiare passo per tentare di scongiurare una condanna.

Busto Arsizio (Varese), 2 febbraio 2026 – Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, il parabiaghese ucciso nell'agosto del 2024, entra in una nuova fase, segnata dal cambio di avvocato difensore di Adilma Pereira Carneiro. La donna ha infatti revocato l'incarico a Edoardo Rossi, nominando al suo posto Mattia Fontanelli, avvocato del Foro di Reggio Emilia. Il passaggio ha acceso nuove speculazioni: secondo alcune interpretazioni, la sostituzione sarebbe legata al desiderio della donna di avere un controllo maggiore sulla strategia difensiva, mentre Rossi potrebbe non aver voluto assecondare completamente le indicazioni della sua cliente.

