Omicidio Fabio Ravasio la ' mantide di Parabiago' nega ogni accusa | Sono innocente

Adilma Pereira Carneiro, nota come la “mantide di Parabiago”, ha negato ogni responsabilità nell’omicidio di Fabio Ravasio. La donna si è dichiarata innocente, respingendo tutte le accuse mosse nei suoi confronti. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa vicenda, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

La donna, ascoltata nella giornata di lunedì 19 gennaio, ha negato ogni addebito circa l'omicidio dell'uomo con cui aveva una relazione Ha negato tutte le accuse e si è professata innocente Adilma Pereira Carneiro, la “mantide di Parabiago” accusata di aver organizzato l’omicidio del compagno Fabio Ravasio. L’uomo, nel dettaglio, era morto il 9 agosto del 2024 dopo essere stato travolto da un’auto (poi scappata senza prestare soccorso) alla cui guida c’era il figlio della donna. Un finto incidente che, secondo l’accusa, sarebbe stato orchestrato per intascare l’eredità del 52enne. Adilma, nel corso dell’udienza di lunedì 19 gennaio, è stata ascoltata per circa tre ore dal giudice.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Omicidio di Fabio Ravasio, la ‘Mantide di Parabiago’ a processo nega tutto e accusa l’ex amante Leggi anche: Omicidio Ravasio, la perizia con le intercettazioni telefoniche è in ritardo: slitta l’udienza con la mantide di Parabiago Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Omicidio di Fabio Ravasio, la ‘Mantide di Parabiago’ a processo nega tutto e accusa l’ex amante - Adilma Pereira Carneiro, la "Mantide di Parabiago", a processo per l'omicidio volontario del compagno Fabio Ravasio, 52 anni, investito e ucciso ... fanpage.it

Omicidio di Fabio Ravasio, la “Mantide di Parabiago” a processo nega ogni accusa. Adilma Pereira Carneiro, imputata per l’omicidio del compagno investito e ucciso nell’agosto 2024, respinge ogni responsabilità e chiama in causa l’ex amante. - facebook.com facebook

