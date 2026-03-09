Concerto omaggio a Phil Collins al Miles Davis | Vito De Canzio canta i suoi grandi successi

Al Miles Davis si è tenuto un concerto dedicato a Phil Collins, con Vito De Canzio che ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti. La serata ha visto protagonista la musica di Collins, artista che ha attraversato generi come il progressive, il pop e il rock, lasciando un segno indelebile con melodie che restano nel tempo.

Una serata dedicata alla musica di Phil Collins, artista straordinario che ha segnato la storia, prima del progressive e poi del pop e del rock con melodie indimenticabili e una sensibilità musicale unica. Al Miles Jazz Club i suoi brani più celebri rivivranno in una raffinata veste jazz, tra nuove armonie, groove eleganti e momenti di grande intensità interpretativa. Da "Against All Odds" ad "Another Day in Paradise", da "In the Air Tonight" a "You'll Be in My Heart", un viaggio musicale che unisce emozione, ritmo e grande qualità musicale. Protagonista della serata la voce intensa di Vito De Canzio, capace di restituire con eleganza e personalità la profondità del repertorio di Phil Collins.