Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club | canta Vito De Canzio
Il Miles Jazz Club ospita una serata dedicata a Joe Cocker, iconico cantante noto per la sua voce intensa e riconoscibile. Vito De Canzio interpreta alcuni dei brani più significativi di Cocker, offrendo un omaggio semplice e rispettoso alla sua musica. Un'occasione per ascoltare le sue canzoni più rappresentative in un ambiente intimo, con un approccio che valorizza l’essenza e l’emozione delle sue interpretazioni.
Una serata speciale dedicata a Joe Cocker, una delle voci più graffianti, viscerali e riconoscibili della storia della musica internazionale; un interprete unico, capace di trasformare ogni canzone in un’esperienza emotiva profonda, sospesa tra soul, blues, rock e jazz, fatta di passione, dolore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club: il live di Vito De Canzio
Leggi anche: Omaggio a Giorgio Gaber, la serata al Miles Jazz Club
SULLE ALI DELLA MUSICA Serata omaggio al Maestro Ida Ponzio 02 Gennaio 2026 Start ore 17:30 Centro Sociale “A. Montano” – Villa d’Agri (PZ) Un pomeriggio di musica e emozioni… da non perdere #villadagri - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.