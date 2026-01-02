Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club | canta Vito De Canzio

Da palermotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Miles Jazz Club ospita una serata dedicata a Joe Cocker, iconico cantante noto per la sua voce intensa e riconoscibile. Vito De Canzio interpreta alcuni dei brani più significativi di Cocker, offrendo un omaggio semplice e rispettoso alla sua musica. Un'occasione per ascoltare le sue canzoni più rappresentative in un ambiente intimo, con un approccio che valorizza l’essenza e l’emozione delle sue interpretazioni.

Una serata speciale dedicata a Joe Cocker, una delle voci più graffianti, viscerali e riconoscibili della storia della musica internazionale; un interprete unico, capace di trasformare ogni canzone in un’esperienza emotiva profonda, sospesa tra soul, blues, rock e jazz, fatta di passione, dolore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

serata omaggio a joe cocker al miles jazz club canta vito de canzio

© Palermotoday.it - Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club: canta Vito De Canzio

Leggi anche: La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club: il live di Vito De Canzio

Leggi anche: Omaggio a Giorgio Gaber, la serata al Miles Jazz Club

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.