Serata omaggio a Joe Cocker al Miles Jazz Club | canta Vito De Canzio

Il Miles Jazz Club ospita una serata dedicata a Joe Cocker, iconico cantante noto per la sua voce intensa e riconoscibile. Vito De Canzio interpreta alcuni dei brani più significativi di Cocker, offrendo un omaggio semplice e rispettoso alla sua musica. Un'occasione per ascoltare le sue canzoni più rappresentative in un ambiente intimo, con un approccio che valorizza l’essenza e l’emozione delle sue interpretazioni.

