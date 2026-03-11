A Verona 1946 – La fine e l’inizio | arte e memoria per riflettere su pace e diritti delle donne
A Verona, il 12 marzo 2026 alle 18, si inaugura l’evento “1946 – La fine e l’inizio” presso Santa Maria in Chiavica 7. L’iniziativa, promossa da Dima Contemporary Art Onlus, coinvolge diverse discipline artistiche e si concentrerà sulla memoria storica, riflettendo su temi di pace e diritti delle donne. L’evento mira a usare l’arte come strumento di confronto civile e riflessione sociale.
A Verona l’arte si fa strumento di memoria e riflessione civile con “1946 – La fine e l’inizio”, evento multidisciplinare promosso da Dima Contemporary Art Onlus che si inaugura giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18 negli spazi di Santa Maria in Chiavica 7. L’iniziativa, a ingresso libero, intreccia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Articoli correlati
Le battaglie delle donne. Pace, lavoro e diritti . Ecco la mostra dell’Udi: "Insieme per la libertà"Le immagini e le storie racchiuse in 80 anni di battaglia tornano a far sentire chiaro e forte la propria voce, partendo proprio da Imola.
Leggi anche: Prima dek 2 giugno 1946, quando anche le donne parteciparono al voto del referendum tra monarchia e Repubblica, il vero esordio delle elettrici italiane avvenne il 10 marzo 1946 alle elezioni amministrative post-belliche
Aggiornamenti e notizie su A Verona 1946 La fine e l'inizio arte e...
Argomenti discussi: Mattarella: 'Voto donne 2 giugno 1946 autentica rivoluzione, pose fine a secolare storia di discriminazione'; Mattarella: Voto donne 2 giugno 1946 autentica rivoluzione, pose fine a secolare storia di discriminazione.
A Verona 1946 – La fine e l’inizio: arte e memoria per riflettere su pace e diritti delle donneA Verona l’arte si fa strumento di memoria e riflessione civile con 1946 – La fine e l’inizio, evento multidisciplinare promosso da Dima Contemporary Art Onlus che si inaugura giovedì 12 marzo 2026 ... veronasera.it