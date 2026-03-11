A Verona 1946 – La fine e l’inizio | arte e memoria per riflettere su pace e diritti delle donne

A Verona, il 12 marzo 2026 alle 18, si inaugura l’evento “1946 – La fine e l’inizio” presso Santa Maria in Chiavica 7. L’iniziativa, promossa da Dima Contemporary Art Onlus, coinvolge diverse discipline artistiche e si concentrerà sulla memoria storica, riflettendo su temi di pace e diritti delle donne. L’evento mira a usare l’arte come strumento di confronto civile e riflessione sociale.