Al via i lavori di ristrutturazione del torrino di Santa Rosa Qua sorgerà un centro per anziani

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Torrino di Santa Rosa, che ospiterà un nuovo centro per anziani. Promosso dal Comune di Firenze, l’intervento mira a valorizzare il patrimonio storico e a potenziare i servizi sociali nel quartiere, garantendo un ambiente adeguato alle esigenze degli utenti e rispettoso dell’ambiente.

Prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro di socializzazione per anziani al Torrino di Santa Rosa, un intervento promosso dal Comune di Firenze che punta a coniugare valorizzazione del patrimonio storico, tutela ambientale e rafforzamento dei servizi sociali di quartiere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Settecamini, i lavori al centro anziani sono fermi: i nonni e le nonne del quartiere non hanno più una casa Santuario Annunziata, al via i lavori di ristrutturazione del cassettonato: la firmaA Giugliano iniziano i lavori di ristrutturazione del Santuario dell’Annunziata, un intervento atteso da oltre vent’anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Viabilità, Mengucci: Al via i lavori per rendere definitiva la strettoia a Santa Maria dell'Arzilla; 21 giorni alle Olimpiadi: al via i lavori per il parcheggio del Forum di Assago, ice skating arena; Viabilità. Chioccia: al via i lavori sulla S.P. 55/a Pedemontana 1?; SP 513R, al via i lavori di messa in sicurezza a Vetto: investimento da 550 mila euro per la viabilità della montagna. Busalla, il sopralluogo: A settembre finiscono i lavori sul rio Migliarese. A ottobre via al cantiere del caselloIl sindaco Loris Maieron: In fase di definizione i lavori sulle rampe e sul ponte dell'autostrada ... ilsecoloxix.it Al via i lavori nella galleria 'Pallotta' sul raccordo Perugia-Bettolle(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Partiranno la prossima settimana i lavori di Anas nella galleria Pallotta lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Prepo e Piscille. L'interven ... msn.com Affidati lavori per più di mezzo milione di euro per la ristrutturazione di un immobile a Malafrasca L'immobile di proprietà del Comune di Siena diventerà un centro di attività sociali per anziani L’amministrazione comunale di Siena ha approvato un investimento - facebook.com facebook No, i lavori di ristrutturazione dell'appartamento papale nel palazzo apostolico non sono conclusi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.