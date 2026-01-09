Santa Maria Capua Vetere il Muro della Libertà diventa opera collettiva | al via il nuovo progetto di Ciambrone

A Santa Maria Capua Vetere, il progetto del Muro della Libertà, realizzato dall’artista Alessandro Ciambrone nel carcere locale, si apre a una partecipazione più ampia. Dal 12 gennaio, detenuti, studenti, professionisti e artisti sono invitati a contribuire a questa iniziativa collettiva dedicata ai valori di pace e inclusione. Un’opportunità per rafforzare il senso di comunità attraverso un’opera condivisa e significativa.

Dal 12 gennaio il murale da record mondiale nel carcere di SMCV si apre a detenuti, studenti, professionisti e artisti: un grande progetto partecipato sui valori di pace e inclusione Il Muro della Libertà realizzato dall'artista Alessandro Ciambrone nel carcere di Santa Maria Capua Vetere entra in una nuova fase e si trasforma in un'opera collettiva.

