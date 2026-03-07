Tredici Pietro incontra i fan a Bologna | ecco dove e quando Poi la sorpresa con Emma e Rkomi

Il cantante bolognese Tredici Pietro incontra i fan a Bologna il 7 marzo 2026. L'evento si svolge in una location ancora da definire, dove i partecipanti potranno incontrarlo di persona. Successivamente, sono previste alcune sorprese con Emma e Rkomi, che si aggiungono all'appuntamento. I fan sono invitati a portare i propri CD e a prepararsi per un momento di incontro diretto con l'artista.

Bologna, 7 marzo 2026 - Fan di Tredici Pietro preparate pennarelli e cd! Il cantante bolognese, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, reduce dal primo Sanremo, sarà a Bologna, giovedì 12 marzo, alle 18, al Semm Music Store di via Oberdan per il firmacopie di 'Non guardare + giù', album che contiene anche il brano portato in gara all'Ariston, 'Uomo che cade'. Non guardare giù è il secondo album del rapper, pubblicato il 4 aprile 2025. L'album é stato ripubblicato il 27 febbraio scorso, col titolo Non guardare + giù, e due canzoni inedite, tra cui il brano sanremese. Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini L’album di Tredici Pietro nella classifica Fimi Album che, stando alla classifica settimanale della Fimi (Federazione industriale musicale italiana), è al decimo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Insieme”. Emma Marrone e Rkomi, l’annuncio e fan impazziti: “Così ci sorprendi”Emma Marrone torna al centro dell’attenzione musicale con una novità condivisa con Rkomi: i due artisti hanno annunciato un brano inedito, “Vacci...

Tredici Pietro incontra i fan a Bologna: ecco dove e quando. Poi la sorpresa con Emma e RkomiIl rapper, figlio di Gianni Morandi, protagonista nella sua città per il firmacopie. Atteso ancora in tv per l’appuntamento con Saremo Top in programma il 7 e il 14 marzo. Intanto il suo album scala l ... ilrestodelcarlino.it

Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo: il duetto su Vita emoziona l’Ariston e divide i socialPadre e figlio insieme sul palco nella serata cover del Festival di Sanremo: sorpresa, applausi e polemiche sui social ... bolognatoday.it

R101. Tredici Pietro · uomo che cade. Ci sono canzoni che diventano ancora più forti quando le condividi. Olly e Tredici Pietro, amici prima che artisti, cantano insieme Uomo che cade. Un momento semplice, ma pieno di verità. #extrafestival #sanremo2026 - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Gianni Morandi e Tredici Pietro hanno fatto emozionare Jovanotti x.com